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На Курскую область надвигаются морозы и метели

На завтра синоптики прогнозируют сильный снег, на дорогах снежные заносы
На Курскую область надвигаются морозы и метели

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"Центр европейской России просто посинеет от холода". Так пошутил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Но в каждой шутке есть доля правды. Аномально морозная погода ожидается сразу в нескольких регионах России. Температурный фон, по словам главного синоптика страны, будет на 6-10 градусов ниже нормы. К резкому похолоданию приведет нехарактерное перемещение воздушных масс из Сибири через Урал в центр европейской части России. 

Например, в столицу  25-градусные морозы придут уже в середине недели, и до 17 января потепления ждать не стоит. Курская область не исключение - в ночь на 15 января местные метеорологи прогнозируют до 21ºС мороза. 

На завтра же прогноз Курского Гидрометцентра таков: в Курской области будет облачно. Ночью местами пройдет небольшой снег. А вот днем ожидается сильный снег, местами метель, на дорогах снежные заносы. Порывы ветра местами будут достигать 15-18 м/с. 

Температура воздуха ночью составит от 6ºС до 11ºС мороза, днем - будет колебаться от 4ºС до 9ºС мороза. 

Спасатели призывают автомобилистов помнить про дистанцию, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Также водителей просят быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части. 

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