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Лента новостей / В регионе

Курянам рассказали, куда звонить в случае форсмажора во время снегопада

В управлении по делам ГО и ЧС будет работать оперативный штаб

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Сегодня и завтра синоптики обещают сильный снег, метели, снежные заносы на дорогах. Дорожные и коммунальные службы Курска переведены в режим готовности, заверили в мэрии. Там пообещали обеспечить расчистку улиц, тротуаров, пешеходных переходов, остановочных площадок и подходов к ним. Особое внимание губернатор поручил уделить подходам и подъездам к медицинским учреждениям. Общественный транспорт тоже должен продолжать работать без перебоев.

К борьбе со снегопадом готовы 102 единицы специализированной дорожной техники. На улицы частного сектора выведут дополнительно не менее 20 спецмашин.

В управлении по делам ГО и ЧС будет работать оперативный штаб, в задачу которого входит координация действий дорожных, коммунальных служб, аварийных и восстановительных бригад, а также мониторинг текущей ситуации. Контакт-центр системы экстренного реагирования в режиме реального времени отслеживает качество и регулярность уборки снега. При необходимости, горожане смогут обратиться в оперштаб по телефонам 51-92-91 и 51-92-89.

Администрация просит автолюбителей не оставлять машины в неположенных местах, не создавать помех для работы специализированных служб и для движения спецтехники.
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