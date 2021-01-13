За день шесть курян обогатили телефонных мошенников на полтора миллиона рублей

Например, одна курянка, покупая шубу по объявлению в соцсети, осталась без денег и без шубы

Несмотря на предупреждения полиции, куряне продолжают верить телефонным аферистам. Всего за сутки шесть жителей Курска обогатили мошенников на полтора миллиона рублей. Большинство общалось с сотрудниками службы безопасности банка. Людей пугали несанкционированными транзакциями и кредитами, которые оформляют мошенники. Думая, что защищают свои деньги, горожане, как марионетки выполняли всё, что им говорили и сами перечисляли шестизначные суммы на номера мобильных телефонов и счета аферистов. Схем обмана много, но способ защиты всего один – не верить незнакомцам, в очередной раз напоминают в полиции.Одна из жительниц Курска стала жертвой собственной жадности. В соцсети она обратила внимание на аккаунт пользователя, где было размещено объявление о продаже норковой шубы по цене в несколько раз ниже рыночной. Курянка связалась с продавцом и та сообщила, что, если совершить покупку немедленно, то цена мехового изделия составит всего 12 тысяч 200 рублей. Через интернет-приложение женщина перевела всю сумму на указанную банковскую карту и стала ждать посылку. Как и следовало ожидать, продавец сразу перестала выходить на связь и в тот же день удалила страницу в соцсети. Обсудив со знакомыми ситуацию и подозрительную цену на товар, курянка поняла, что пора обращаться в полицию.Сейчас по заявлению потерпевшей возбуждено уголовное дело. В рамках расследования направлены запросы в кредитное учреждение, где обслуживается карта, а также в службу поддержки социальной сети. Мошенников ищут. Им грозит до 5 лет лишения свободы.