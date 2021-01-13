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Курские ДШИ будут работать очно

Но только в формате индивидуальных занятий. Групповые уроки пройдут дистанционно
Курские ДШИ будут работать очно

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В Курской области детские школы искусств, художественные и музыкально-хоровые школы по учебным предметам, предусматривающим индивидуальные занятия, будут работать в очном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. А вот школы, где проходят групповые занятия, останутся на дистанционном режиме. Соответствующие изменения внесены в распоряжение №60-рг «О введении режима повышенной готовности». 

Уроки в детских школах искусств проходят в форме индивидуальных занятий, когда в классе присутствуют не более трех человек. Таким образом, создать условия работы ДШИ в очном режиме, когда не будет риска инфицирования, возможно при соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора, пояснила председатель областного комитета по культуре Юлия Полетыкина. 

«Основная деятельность ДШИ – образовательная. Это полноценное системное образование, а не развлечение или досуг по интересам, как в клубных или кружковых творческих объединениях. Обучение в дистанционном режиме не всегда способно в полной мере сформировать у обучающихся профессиональные навыки», – отметила чиновница. 
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