Курские ДШИ будут работать очно
Но только в формате индивидуальных занятий. Групповые уроки пройдут дистанционно
Уроки в детских школах искусств проходят в форме индивидуальных занятий, когда в классе присутствуют не более трех человек. Таким образом, создать условия работы ДШИ в очном режиме, когда не будет риска инфицирования, возможно при соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора, пояснила председатель областного комитета по культуре Юлия Полетыкина.
«Основная деятельность ДШИ – образовательная. Это полноценное системное образование, а не развлечение или досуг по интересам, как в клубных или кружковых творческих объединениях. Обучение в дистанционном режиме не всегда способно в полной мере сформировать у обучающихся профессиональные навыки», – отметила чиновница.