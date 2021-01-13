В Курске жители «Зари» считают свой микрорайон забытым властью

ТАКТ».Вспомнить о микрорайоне «Заря» просят власти Курска местные жители. По их словам, целая часть областного центра оказалась незаслуженно забытой. Удаленный от транспортной артерии жилой массив испытывает проблемы с инфраструктурой и благоустройством, передает телеканал «
Микрорайон Заря. Строился он в 80-е годы прошлого века, как городок для сотрудников военного завода, расположенного неподалеку. Это же предприятие поддерживало порядок на территории. Однако времена изменились, и жилой массив стал обычной частью областного центра, правда, несколько удаленной. Многое было пущено на самотек. Без хозяйственных рук стали приходить в упадок зоны отдыха, дороги и тротуары. Инфраструктура пребывает в хроническом дефиците. Местным, а живут на «Заре» преимущественное пожилые люди, почти негде скупиться.
- Это забытый район, никто не хочет о нем думать. Вы сами все видите – тут ничего не делается. Магазин один единственный, и тот дорогой. Другой магазин недавно закрыли. Аптеки нет.
- У нас аптека была, потом закрыли ее. Конечно, старикам тяжело. Молодым легче, а вот старикам… Вот еду в город, надо что-то купить, и все тащу на себе.
Для тех, у кого нет автомобиля, поездки в город – настоящее испытание, особенно в зимнюю пору. Сначала нужно добраться до остановки, что чревато переломами и ушибами. Коммунальщики за состоянием пешеходных дорожек особо не следят.
- Ничего они не уделяют, все скользко, невозможно ходить. Не посыпают песком, ничего не делают. (Падали?) Падали, вот инвалиды ходим.
На этом проблемы не заканчиваются – необходимо дождаться автобус. Жители «Зари» утверждают, что в прошлом году с транспортом стало получше, но, тем не менее, ждать порой приходится около получаса. Хуже всего дела обстоят в выходные дни. Если ждать не хочется, то можно пройтись 2 километра пешком, но и здесь не все так просто – тротуар, за которыми никто не следит, давно зарос деревьями и кустарником. Недавно, после проведенного ремонта теплосети, «Квадра» восстановила посреди зарослей около 30 метров дороги, по которой никуда нельзя добраться. В плане благоустройства немногим лучше ситуация в жилой зоне.
- Раньше завод все делал, все убиралось. Смотрел за порядком. Теперь все, теперь некому смотреть.
- В советские времена убирали лучше. Завод убирал. А сейчас ничего не убирается. Дворников нет от управляющей компании. Побыл три дня и пропал. Такие вот дела.
Старожилы с горечью вспоминают о былых временах и надеются, что власти все же обратят внимание на «Зарю». Благодарны за облагороженный в прошлом году сквер и новую детскую площадку, но, отмечают, основные проблемы своего решения пока не нашли.
В Курске жители «Зари» считают свой микрорайон забытым властью
Удаленный от транспортной артерии жилой массив испытывает проблемы с инфраструктурой и благоустройством