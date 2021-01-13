Президент поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса со следующей недели

Ранее курские власти сообщили о том, что система здравоохранения Курской области готова к массовой вакцинации от COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил начать в России массовую вакцинацию россиян от коронавируса со следующей недели. Об этом он заявил на совещании с правительством.«Прошу вас со следующей недели приступать к уже массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график работы так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например по гриппу», — сказал он вице-премьеру Татьяне Голиковой, передает телеканал «Дождь».В ответ она заявила о готовности с понедельника выполнить поручение.Премьер-министр Михаил Мишустин доложил, что промышленность не только выполнила все обещанные нормативы и объёмы, но и превысила плановые объёмы выпуска вакцины.По словам Голиковой, российские вакцины эффективны против нового штамма COVID-19.Ранее курские власти сообщили о том, что система здравоохранения Курской области готова к массовой вакцинации от COVID-19. Массовая вакцинация курян начнётся с поставки 50 тысяч доз в январе-феврале. Тогда же в областном кожвендиспансере начнет работу горячая линия – все желающие смогут записаться, чтобы сделать прививку от коронавируса.