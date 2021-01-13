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В этом году открылись полеты из Курска в Калининград и Минеральные Воды

Цены на билеты в Минеральные Воды стартуют от 3 385 рублей, в Калининград – от 3 885 рублей
В этом году открылись полеты из Курска в Калининград и Минеральные Воды

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С начала января из курского аэропорта открылись два новых направления - в Калининград и Минеральные Воды. Полеты выполняет авиакомпания «РусЛайн». Цены на билеты в Минеральные Воды стартуют от 3 385 рублей, в Калининград – от 3 885 рублей.

Также, из Курска по-прежнему можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Анапу, Сочи и Симферополь. За 12 месяцев совершено 1118 таких рейсов. 2020 год стал рекордным для курского авиасообщения – авиаперевозками воспользовались более 55 тысяч пассажиров. Такого результата удалось достичь благодаря плодотворной совместной работе администрации Курской области и Росавиации, отмечают в пресс-службе региональной администрации. Существенно снизилась стоимость билетов, и, как следствие, вырос пассажиропоток.

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