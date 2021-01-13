Она вирьировалась от 22 до 28 сантиметров

Спасатели измерили толщину льда на Курском водохранилище в селе Щетинка. Во время инспекции в зоне их внимания оказались любители рыбной ловли - несколько десятков человек.Инспекторы ГИМС регионального МЧС произвели контрольные замеры толщины льда на водоеме, которая вирьировалась от 22 до 28 сантиметров. Напоминаем, что лед считается безопасным, если его толщина превышает 10 сантиметров.Отмечается, что подобные мероприятия проводятся регулярно и не случайно. За время осенне-зимнего периода 2020-2021гг. на водоемах Курской области погибли два человека, вышедших на тонкий лед. Рыбакам объяснили и рассказали правила поведения на водоемах, как действовать в случае возникновения экстренной ситуации.