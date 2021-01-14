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Лента новостей / Спорт

В Курске пройдет фестиваль «Спортивная студенческая ночь»

Собрать команду и подать заявку на участие можно до понедельника
В Курске пройдет фестиваль «Спортивная студенческая ночь»

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В Курске в преддверии Дня российского студенчества состоится фестиваль «Спортивная студенческая ночь». Фестиваль пройдет в нескольких регионах страны и завершится в Москве на Красной Площади 25 января.

«Спортивная студенческая ночь» позволит студентам отметить свой праздник по-спортивному и даже сдать символический зачет по физкультуре. Участников ждут поздравления, спортивные соревнования и розыгрыш ценных призов. 

Собрать команду (для этого нужно пять человек) и подать заявку на участие можно до понедельника, 18 января на электронную почту molodezh46@yandex.ru. Приветствуется наличие собственных коньков. Участие в мероприятии бесплатное. При этом организаторы подчеркивают - количество мест ограничено!

Соревнования состоятся 21 января на территории муниципального катка на пересечении улиц Союзной и Куйбышева. Начало мероприятия в 6 вечера, сбор участников за полчаса до стартов.

Вопросы можно задать по телефону +7 (4712) 74-05-62.

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