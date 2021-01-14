В Курске пройдет фестиваль «Спортивная студенческая ночь»

Собрать команду и подать заявку на участие можно до понедельника

В Курске в преддверии Дня российского студенчества состоится фестиваль «Спортивная студенческая ночь». Фестиваль пройдет в нескольких регионах страны и завершится в Москве на Красной Площади 25 января.«Спортивная студенческая ночь» позволит студентам отметить свой праздник по-спортивному и даже сдать символический зачет по физкультуре. Участников ждут поздравления, спортивные соревнования и розыгрыш ценных призов.Собрать команду (для этого нужно пять человек) и подать заявку на участие можно до понедельника, 18 января на электронную почту molodezh46@yandex.ru. Приветствуется наличие собственных коньков. Участие в мероприятии бесплатное. При этом организаторы подчеркивают - количество мест ограничено!Соревнования состоятся 21 января на территории муниципального катка на пересечении улиц Союзной и Куйбышева. Начало мероприятия в 6 вечера, сбор участников за полчаса до стартов.Вопросы можно задать по телефону +7 (4712) 74-05-62.