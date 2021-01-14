Курянину грозит пять лет тюрьмы за кражи мелкой бытовой техники и продуктов
В одном из торговых центров он вскрыл ячейку камеры хранения и украл комплект для звукозаписи стоимостью свыше 22 тысяч рублей
Стражи порядка нашли и задержали преступника. Он признался, что продавал похищенное имущество случайным знакомым, а вырученные деньги тратил на собственные нужды.
На данный момент установлена причастность курянина к 15 эпизодам краж. Сейчас сотрудники полиции устанавливают каналы сбыта похищенного имущества. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.