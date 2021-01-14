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В Курске вандалы повредили 16 световых инсталляций

И это с начала 2021-го года
В Курске вандалы повредили 16 световых инсталляций

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В Курске ремонтным бригадам АО «ГОРСВЕТ» несколько раз пришлось ремонтировать световые инсталляции, поврежденные вандалами. В общей сложности в порядок привели 16 арт-объектов. Об этом сообщили в мэрии. Также с начала года подрядчик восстановил наружное освещение в районе индивидуальной жилой застройки по улицам Первомайской, Запрудной, Рыльской, Духовецкой, 1-й Цветовской, 2-й Степной, 3-й Кислинской и Голубой. Кроме этого бригады работали на улицах Маяковского, Обоянской и Школьной.

Восстановлено освещение вдоль проезжей части на Красной площади в районе троллейбусного кольца, около здания Почты России. Выполнены работы по устранению обрыва кабельной линии на улице Ленина и повреждений на сети наружного освещения на проспекте Кулакова, на ряде участков в районе Льговского поворота, на улицах Дзержинского, Радищева, Юности, 50 лет Октября, Парковой, Чернышевского, на Кировском мосту, на пересечении улиц Красной Армии и Добролюбова, на проспекте Хрущева, а также на территории стадиона школы № 48 им. Р.М. Каменева.

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