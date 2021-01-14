Курская мэрия пригрозила наказать ленивые «управляйки»
Речь о тех компаниях, которые не чистят вверенные им дворы от снега
Сейчас заснеженные дворы расчищают 93 единицы техники управляющих компаний и 757 дворников. Отмечается, что оперативно приняли меры по устранению последствий снегопада и организовали уборку придомовых территорий многоквартирных домов ООО «УК Северная», ООО «УК Курский завод КПД им. А.Ф Дериглазова», ООО «УК Курска», ООО «ГУК № 1», ООО «Лидер+». Контролируют процесс мобильные группы мэрии и комиссия, созданная при городском комитете ЖКХ.