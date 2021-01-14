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Лента новостей / В регионе

В Курской области одинокие отцы могут рассчитывать на господдержку

В нашем регионе программа действует под патронатом уполномоченного по правам ребенка 
В Курской области одинокие отцы могут рассчитывать на господдержку

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В прошлом году в России была запущена благотворительная программа помощи отцам-одиночкам «Ты не один», в рамках которой отцы, воспитывающие детей и попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут получить адресную помощь. Речь идет об оплате бытовых нужд, коммунальных расходов, газификации, водоснабжении домов, проведении необходимых ремонтных работ, покупке предметов первой необходимости, лечении детей. Нуждающимися в поддержке могут быть признаны семьи с ежемесячным доходом не выше 15 тысяч рублей на отца и 13 тысяч – на одного ребенка. Решение принимает комиссия, сообщает телеканал «ТАКТ» со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

В нашем регионе программа действует под патронатом уполномоченного по правам ребенка в Курской области Натальи Листопадовой, регионального Совета отцов и при помощи Центра защиты семьи, материнства и детства КГУ.

Помощь уже получили отцы, проживающие в четырех районах региона – Октябрьском, Курском, Фатежском и Солнцевском, на общую сумму более 600 тыс. рублей.

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