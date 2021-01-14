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Лента новостей / В регионе

Куряне могут сообщить о некачественной уборке региональных дорог в мониторинговый центр

Куряне могут сообщить о некачественной уборке региональных дорог по номерам +7(4712) 34-32-06 или +7 (919) 130-34-13
Куряне могут сообщить о некачественной уборке региональных дорог в мониторинговый центр

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Куряне могут сообщить о некачественной уборке региональных дорог по номерам +7(4712) 34-32-06 или +7 (919) 130-34-13. Контроль за дорожной ситуацией на основных магистралях осуществляют специалисты мониторингового центра. В Курской области продолжают ликвидировать последствия снегопада. Дорожники трудились всю ночь. Было задействовано 345 единиц спецтехники: самосвалы, погрузчики, тракторы и комбинированные дорожные машины. Из них на региональных трассах работали 199 машин, 75 - в Курске. За сутки израсходовано более 5 тысяч тонн противогололедных материалов.

Работники коммунальных служб продолжают расчистку основных и второстепенных улиц во всех городских округах. Проезжую часть и тротуары обрабатывают песко-соляной смесью.

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