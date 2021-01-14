В Курске проверили работу фуд-кортов

Посетителям разрешено снять маску только во время еды

В Курске специалисты комитета промышленности, торговли и предпринимательства проверили работу фуд-кортов. Напомним, эти заведения возобновили работу с условием жёсткого соблюдения всех противоэпидемических требований Роспотребнадзора.Ревизоры провели мониторинг фуд-кортов в «МегаГРИННе», «Европе» на Студенческой и ТЦ Central Park. С работниками провели разъяснительные беседы, напомнили о необходимости регулярной – каждые 2-3 часа – дезинфекционной обработки. Также администраторам предписано не допускать скопления людей, для этого можно, к примеру, убрать часть столиков. Такую рекомендацию получило руководство одного из проверенных торговых центров. В течение получаса рекомендацию выполнили. Некоторые заведения даже установили защитные экраны в зоне заказа.Власти напоминают, что масочный режим обязателен как для работников, так и для посетителей. Горожанам разрешено снять маску только во время еды. Подростки без родителей посещать фуд-корты не могут.Отмечается, что мониторинг работы фуд-кортов будут проводить регулярно.