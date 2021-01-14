С начала зимы в управлении по делам ГО и ЧС заработала система «Бонус +»

Дорожную обстановку в Курске контролируют 67 камер. С начала зимы в управлении по делам ГО и ЧС заработала система «Бонус +». Она позволяет отслеживать количество работающей в конкретное время техники и маршруты её движения на виртуальной карте города. Оператор системы видит, что техника не только была в определенной точке, но и действительно проводила расчистку и обработку дороги. Система позволяет проконтролировать сколько раз конкретный снегоуборщик проехал по маршруту за то или иное время. При каждом проезде спецмашины по улице на карте зеленой линией отмечается трек её движения. Датчиками системы ГЛОНАСС, на данный момент, оборудованы не только общественный транспорт, но и автомобили городских дорожных предприятий «Интеграл Строй» и «Благоустройство».Всё это позволяет достаточно оперативно реагировать на заявки горожан по уборке снега в той или иной точке Курска. Оператор по камерам и трекам может также проверить поступающую информацию и, если жалоба подтвердится, направить технику для проведения необходимых работ.Во время ликвидации последствий прошедшего накануне снегопада, оперативный штаб, работающий при городском управлении по делам ГО и ЧС, контролировал работу снегоуборочной техники в реальном времени с помощью именно этой системы. Отмечается, что не было допущено сбоев в движении общественного транспорта. Также не поступило замечаний по состоянию автодорог со стороны городского отдела ГИБДД и регионального управления МЧС.