Дорожную обстановку в Курске контролируют 67 камер
С начала зимы в управлении по делам ГО и ЧС заработала система «Бонус +»
Всё это позволяет достаточно оперативно реагировать на заявки горожан по уборке снега в той или иной точке Курска. Оператор по камерам и трекам может также проверить поступающую информацию и, если жалоба подтвердится, направить технику для проведения необходимых работ.
Во время ликвидации последствий прошедшего накануне снегопада, оперативный штаб, работающий при городском управлении по делам ГО и ЧС, контролировал работу снегоуборочной техники в реальном времени с помощью именно этой системы. Отмечается, что не было допущено сбоев в движении общественного транспорта. Также не поступило замечаний по состоянию автодорог со стороны городского отдела ГИБДД и регионального управления МЧС.