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Курян приглашают поучаствовать в утиной переписи

На выходных в Курской области пройдут Всероссийские учеты зимующих водоплавающих птиц «Серая шейка - 2021»
Курян приглашают поучаствовать в утиной переписи

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Курян приглашают поучаствовать в утиной переписи. 16 и 17 января Курское отделение Союза охраны птиц России и сотрудники Центрально-Черноземного заповедника проведут Всероссийские учеты зимующих водоплавающих птиц «Серая шейка - 2021».

Среднезимний учёт водоплавающих птиц проводится каждый год, чтобы выяснить, насколько важны для птиц подобные «холодные зимовки», какие виды зимуют у нас и в каком количестве. 

Чтобы принять участие в переписи, нужно найти незамерзший водоем или участок водоема, прийти туда в эти выходные, вооружившись фотоаппаратом или биноклем, а также блокнотом, рассмотреть и посчитать всех птиц отдельно по видам, а по возможности сделать фото пернатых.

Желающие пообщаться куряне-любители птиц могут собраться в это воскресенье, 17 января в 14 часов в Курске на «Утином острове». Все подробности проведения переписи можно узнать на сайте Центрально-Черноземного заповедника имени профессора В. В. Алехина. 

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