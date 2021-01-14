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В Курской области победители программы «Земский учитель» получили по миллиону

Семь победителей прошлого года работают в сельских школах
В Курской области победители программы «Земский учитель» получили по миллиону

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В Курской области семь победителей программы «Земский учитель» прошлого года работают в школах Солнцевского, Советского, Пристенского, Рыльского районов и города Льгова. Это учителя иностранных языков, физики, математики, информатики, русского языка и литературы. Все они получили единовременную денежную выплату в размере 1 миллиона рублей, рассказали в региональном комитете образования и науки. 

Конкурс «Земский учитель» в этом году вновь стартовал на базе комитета. Он будет проходить до июня. По его итогам выберут 6 победителей, которые отправятся на работу в села. Подавать заявки для участия в конкурсе могут педагоги в возрасте до 55 лет включительно, имеющие соответствующие образование и стаж работы. Подробности участия в программе можно узнать на сайте областного комитета образования.

Напомним, реализация программы «Земский учитель» началась в Курской области год назад. Она направлена на устранение кадрового дефицита учителей в сельских школах и повышение качества образования.

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