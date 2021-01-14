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В курском селе уложили тротуарную плитку на асфальт за миллион рублей

Весной активисты ОНФ намерены приехать на место, чтобы зафиксировать результат и оценить долговечность работы

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В селе Дичня Курчатовского района уложили тротуарную плитку на асфальт. Впрочем, демонтаж асфальтового покрытия на объекте и не был предусмотрен. А меж тем на работы было выделено более одного миллиона рублей в рамках программы «Формирование современной городской среды». Кроме того,  исполнение работ было намечено на 10 декабря 2020 года, а это довольно поздний срок для уличных тротуарных работ. Нарушения при благоустройстве выявили активисты ОНФ, прокуратура провела проверку и их подтвердила. 

Ведомство дало правовую оценку действиям администрации Дичнянского сельсовета. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Однако более одного миллиона рублей уже освоены, и плитка положена. Весной активисты ОНФ намерены приехать на место, чтобы зафиксировать результат и оценить долговечность работы.
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