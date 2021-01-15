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23 января по Курску снова проедет экотакси

В этот раз в маршруте четыре остановки
23 января по Курску снова проедет экотакси

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23 января по Курску снова проедет экотакси. У горожан примут макулатуру — все, что без скрепок и пружин, непромасленное, без наклеек и пленок; алюминиевые и жестяные банки; пластик; твердый и мягкий бытовой пластик: бутылки из под косметики, флаконы, канистры, баночки, пакеты; стекло: банки и бутылки, стеклянные стаканы. Предварительно нужно снять железные и пластиковые крышки и кольца.

Также будут принимать «неформат» — пробки от винных бутылок и пластиковые скрепки от пакетов из-под хлеба. 

Эковолонтеры напоминают, что сухое чистое вторсырьё нужно разложить по разным мешкам.

График движения экотакси:

10.00 — 10.20 — точка у входа в кинотеатр «Ассоль» на улице Малышева, 2/23А.

10.40 — 11.00 — парковка ТЦ «Бумеранг» на улице Студенческой, 20А.

11.20 — 11.50 — парковка напротив магазина «Пятерочка» в переулке Блинова, 1.

12.40 — 13.00 — парковка Европы 29 на проспекте Победы, 48.

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