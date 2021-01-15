В этот раз в маршруте четыре остановки

23 января по Курску снова проедет экотакси. У горожан примут макулатуру — все, что без скрепок и пружин, непромасленное, без наклеек и пленок; алюминиевые и жестяные банки; пластик; твердый и мягкий бытовой пластик: бутылки из под косметики, флаконы, канистры, баночки, пакеты; стекло: банки и бутылки, стеклянные стаканы. Предварительно нужно снять железные и пластиковые крышки и кольца.Также будут принимать «неформат» — пробки от винных бутылок и пластиковые скрепки от пакетов из-под хлеба.Эковолонтеры напоминают, что сухое чистое вторсырьё нужно разложить по разным мешкам.График движения экотакси:10.00 — 10.20 — точка у входа в кинотеатр «Ассоль» на улице Малышева, 2/23А.10.40 — 11.00 — парковка ТЦ «Бумеранг» на улице Студенческой, 20А.11.20 — 11.50 — парковка напротив магазина «Пятерочка» в переулке Блинова, 1.12.40 — 13.00 — парковка Европы 29 на проспекте Победы, 48.