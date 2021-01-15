23 января по Курску снова проедет экотакси
В этот раз в маршруте четыре остановки
Также будут принимать «неформат» — пробки от винных бутылок и пластиковые скрепки от пакетов из-под хлеба.
Эковолонтеры напоминают, что сухое чистое вторсырьё нужно разложить по разным мешкам.
График движения экотакси:
10.00 — 10.20 — точка у входа в кинотеатр «Ассоль» на улице Малышева, 2/23А.
10.40 — 11.00 — парковка ТЦ «Бумеранг» на улице Студенческой, 20А.
11.20 — 11.50 — парковка напротив магазина «Пятерочка» в переулке Блинова, 1.
12.40 — 13.00 — парковка Европы 29 на проспекте Победы, 48.