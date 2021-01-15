В Курске "гастролер" из Таганрога украл из парикмахерской пуховик и вязаную шапку
Мужчина находился в федеральном розыске за кражи в разных городах, а в Курске оказался проездом
Записи с камер видеонаблюдения позволили создать фотоориентировку и установить местонахождение "гастролера". На момент встречи с полицией он успел потратить вырученные деньги на спиртное.
Суда таганрожец будет дожидаться под стражей в следственном изоляторе. Наказание ему будет назначено с учётом всех преступлений, совершённых в разных городах страны.