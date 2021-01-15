В Курске "гастролер" из Таганрога украл из парикмахерской пуховик и вязаную шапку

Мужчина находился в федеральном розыске за кражи в разных городах, а в Курске оказался проездом

В Курске сотрудники патрульно-постовой службы по ориентировке задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. Житель Таганрога, подозреваемый в ряде имущественных преступлений, долгое время скрывался от следствия. В Курске он оказался проездом и сразу же совершил кражу: из фойе парикмахерской на проспекте Дериглазова он похитил пуховик и вязаную шапку, принадлежащие клиентке салона. Женщина делала причёску и оставила вещи без присмотра, чем вор и воспользовался. Одежду он продал на улице случайным прохожим.Записи с камер видеонаблюдения позволили создать фотоориентировку и установить местонахождение "гастролера". На момент встречи с полицией он успел потратить вырученные деньги на спиртное.Суда таганрожец будет дожидаться под стражей в следственном изоляторе. Наказание ему будет назначено с учётом всех преступлений, совершённых в разных городах страны.