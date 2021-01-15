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С понедельника куряне смогут записаться на вакцинацию от коронавируса через Госуслуги и кол-центр

Курян с хроническими заболеваниями призывают вакцинироваться с осторожностью
С понедельника куряне смогут записаться на вакцинацию от коронавируса через Госуслуги и кол-центр

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С понедельника куряне смогут записаться на вакцинацию от коронавируса через Госуслуги и кол-центр по номеру 122. Об этом на  пресс-конференции в Доме Советов сообщила зампредседателя областного комитета здравоохранения Ирина Забелина. Сейчас развернуты 13 пунктов вакцинации.

В свою очередь и.о. главврача инфекционной больницы имени Семашко Олег Девянин призвал курян с хроническими заболеваниями вакцинироваться с осторожностью. Он отметил, что в момент обострения хронических заболеваний вакцинироваться от коронавируса нельзя и напомнил, что перед вакцинацией каждый человек проходит осмотр на наличие противопоказаний.

К слову, Курская область ждет большую поставку вакцины "Спутник V", в некоторые регионы России тем временем уже начала поступать вакцина от ковид "ЭпивакКорона". Сегодня Курск отправил в Роспотребнадзор заявку и на эту вакцину. 
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