Курян с хроническими заболеваниями призывают вакцинироваться с осторожностью

С понедельника куряне смогут записаться на вакцинацию от коронавируса через Госуслуги и кол-центр по номеру 122. Об этом на пресс-конференции в Доме Советов сообщила зампредседателя областного комитета здравоохранения Ирина Забелина. Сейчас развернуты 13 пунктов вакцинации.В свою очередь и.о. главврача инфекционной больницы имени Семашко Олег Девянин призвал курян с хроническими заболеваниями вакцинироваться с осторожностью. Он отметил, что в момент обострения хронических заболеваний вакцинироваться от коронавируса нельзя и напомнил, что перед вакцинацией каждый человек проходит осмотр на наличие противопоказаний.К слову, Курская область ждет большую поставку вакцины "Спутник V", в некоторые регионы России тем временем уже начала поступать вакцина от ковид "ЭпивакКорона". Сегодня Курск отправил в Роспотребнадзор заявку и на эту вакцину.