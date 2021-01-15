У них не успел сформироваться иммунитет, однако коронавирус эти люди перенесли в легкой форме

Шестеро курян, привитых первым компонентов вакцины от коронавируса, заболели ковидом. Они не успели получить вторую дозу прививки. У них не успел сформироваться иммунитет, однако коронавирус эти люди перенесли в легкой форме. Об этом сообщил главврач кожвендиспансера Михаил Лукашев. По словам специалистов, 45 дней после введения вакцины не следует расслабляться, привитый человек все равно может быть переносчиком инфекции, поэтому масочный режим нужно соблюдать. Отмечается, что прививка может защитить человека от СOVID-19 до 2 лет.