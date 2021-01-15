Спасти муниципальный транспорт Курска просят Романа Старовойта общественники

ТАКТ».Курские общественники просят губернатора спасти муниципальные пассажирские перевозки в областном центре. В открытом письме Роману Старовойту они отмечают, что власти города тормозят развитие муниципальных транспортных предприятий в угоду частных перевозчиков. Обычные куряне также недовольны тем, что город отдает предпочтение маршруткам, а не вместительным трамваям, троллейбусам и автобусам, сообщает телеканал «
На днях в социальных сетях общественные деятели Курска обратились к губернатору области посредством открытого письма. В нем они посетовали на увеличение стоимости проезда частными перевозчиками, а также детально остановились на проблемах в сфере муниципальных перевозок. Просят Романа Старовойта вмешаться в ситуацию.
«Не смотря на многочисленные обещания городской администрации, кардинально улучшить плачевную ситуацию с городским общественным транспортом не получается. Муниципальный автобусный парк фактически прекратил свое существование. Номинально он существует, но вся инфраструктура в аренде у частных перевозчиков, срок которой к настоящему времени истек»
Еще больше общественники негодуют из-за отношения властей к электротранспорту. Убеждены, что город создает условия для дальнейшей деградации трамвайной сети.
«Речь идет о планах, сокращения практически вдвое, трамвайной сети города Курска. Это решение вероятно негативно будет воспринято жителями города, а также скорее всего не позволит рассчитывать на получение в 2022 году федеральных средств на приобретение нового подвижного состава общественного транспорта. Поскольку, одним из главных критериев для положительного решения в пользу выделения средств, является увеличение сети электротранспорта в городе. В нашем случае планируется увеличение сети троллейбуса, да и то незначительное»
Авторы письма считают, что мэрия не заинтересована в увеличении и обновлении троллейбусного парка.
«Весной 2020 года была заключена договоренность о поставках из Москвы 60 единиц автобусов и троллейбусов, призванных улучшить транспортную ситуацию в городе. Непонятно по каким причинам, но сроки поставки подвижного состава постоянно сдвигаются. При закрытии в Москве троллейбусного движения общественниками многократно предлагалось помимо подвижного состава попросить у Москвы и элементы инфраструктуры, однако эти предложения по нашей информации так же остались без продвижения со стороны комитета транспорта»
Общественники отмечают, что все вышеперечисленное позволяет говорить о том, что городские власти действуют в интересах частников и в ущерб муниципальному электротранспорту. Сомневаются в том, что вновь разработанная комплексная система организации дорожного движения способна как-то улучшить ситуацию в обозримом будущем.
Открытое письмо читали далеко не все жители областного центра, но большинство курян солидарны с общественниками в том, что город должен уделять больше внимания развитию муниципального транспорта. Хотят видеть больше трамваев, троллейбусов и вместительных автобусов и меньше ПАЗиков, Фордов и Газелей.
-Муниципальный. Потому что его невозможно дождаться. Вот мы сейчас шли с развивающего центра и трамвай нужен нам был, а его нет. Пришлось идти на маршрутку. Для меня это безопасный транспорт – трамвай и более-менее большой автобус. А маленькие маршрутки гоняют как…, и не соблюдают правила дорожного движения. Пытаются побыстрее доехать»
- Только большой автобус решает проблемы транспорта. Мелкие, они нужны, конечно, но если брать часы пик, то они только забивают улицы. Конечно, все автобусы нужны, но желательно иметь большой вместимости транспорт.
- Мне все равно, я пенсионерка. Лишь бы было на чем уехать. Это самое главное.
- Государственный транспорт. Купил проездной – езди целый день. Главное, чтобы по деньгам... Чтобы был троллейбус, что было как раньше – два вагона, трамваи, и чтобы было все государственное. Абсолютно все. И чтобы было все стабильно.
- Лучше муниципальный. Этот транспорт более удобен. В часы пик невозможно просто втиснуться в маленький автобус. Не хватает, я считаю, муниципального транспорта.
Спасти муниципальный транспорт Курска просят Романа Старовойта общественники
Обычные куряне также недовольны тем, что город отдает предпочтение маршруткам, а не вместительным трамваям, троллейбусам и автобусам