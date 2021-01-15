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Курянка хотела сдать квартиру командированному и лишилась крупной суммы

За сутки пять жителей Курска обратились в полицию по фактам телефонного мошенничества
Курянка хотела сдать квартиру командированному и лишилась крупной суммы

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За сутки пять жителей Курска обратились в городские отделы полиции по фактам телефонного мошенничества.

Так, 54-летняя горожанка стала очередной жертвой аферистов, разместив в интернете объявление о сдаче квартиры в аренду. Практическти сразу ей позвонил мужчина и сообщил, что через несколько дней приезжает в командировку в Курск и хочет забронировать жилье заранее. Собеседник предложил курянке перечислить задаток на её банковскую карту. Женщина уверенно продиктовала незнакомцу конфиденциальную информацию, зная, что баланс карты равен нулю.

Несмотря на остутствие денег на счету, курянка все равно лишилась сбережений. Получив доступ к личному онлайн-кабинету женщины, мошенники похитили 95 тысяч рублей, которые хранились на её депозитном счёте. Получив смс-сообщение о списании денег, горожанка обратилась в банк, а затем в полицию. 

По факту кражи средств с банковской карты возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают курянам, что всю конфиденциальную информацию о своих банковских картах нужно держать в строгом секрете и не передавать её посторонним лицам.
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