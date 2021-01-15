С наступлением морозов от переохлаждения погибли двое курян

Это люди из группы риска - злоупотребляющие спиртным







С приходом холодов в Курской области участились случаи обморожения и переохлаждения. Зафиксированы два летальных случая.Так, 8 января во дворе своего дома в селе Паники Медвенского района обнаружили 45-летнего мужчину. Он скончался от переохлаждения до приезда скорой, сообщили в региональном Центре медицины катастроф. Аналогичный случай произошел и сегодня, там же в Медвенском районе, но в деревне Амосовка. Там насмерть замерзла 62-летняя женщина. По словам соседей, она злоупотребляла спиртным.Так в Центре зарегистрировали 1 случай переохлаждения и 4 обморожения. В частности, 14 января пренебрежение правилами личной безопасности стали причиной обморожения обеих стоп 2-3 степеней у жителя села Коробкино Дмитриевского района. 56-летнего мужчину доставили в лечебное учреждение. В Щиграх такие же травмы получил 35-летний местный житель.По прогнозу синоптиков, ночные температуры в ближайшие дни могут достигать - 26 градусов мороза. Спасатели и медики призывают курян соблюдать правила личной безопасности в мороз.