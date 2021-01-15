На следующей неделе в Курске снова будут отключать электричество
Намечено проведение плановых работ в электросетях
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 18 по 22 января с 9-30 до 15-00:
Ольшанского 45а, 43а, 33-45, Раздольная, Раздольный переулок, Кольцевая, 1-2-я Огородная
С 18 по 22 января с 9-00 до 16-00:
3-й Моковский переулок 13-27, 2-30, Тракторная, 1-3-е Малиновые переулки, Литовская 57- 87В
С 18 по 22 января с 9-30 до 16-30:
2-я Степная, 1-6-е Степные переулки, 1-5-я Кислинская улицы, 2-й Кислинский переулок, Фабричная, Новая Фабричная, Новогаражная, Фабричный проезд, Фабричные переулки, Полянская, Гаражная, Аэроклубная, Броневая.
Телефон для справок: 32-32-15.
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
С 18 по 22 января
Добролюбова 18-22а, Александра Невского 23, 23а, 13, 13а, 6.
Телефон для справок: 32-40-89.
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
С 18 по 22 января с 9-00 до 16-00:
Борзеновская 2-34, 1-21 Б
Сушковская 1-51, 2-14
Водяная 1-15
Бочаровская 1-13
Телефон для справок: 26-32-10.