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Лента новостей / В регионе

На следующей неделе в Курске снова будут отключать электричество

Намечено проведение плановых работ в электросетях

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На следующей неделе в Курске снова будут отключать электричество. Причина - проведение плановых работ в электросетях. В зону отключения попадут следующие улицы города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ: 

С 18 по 22 января с 9-30 до 15-00:

Ольшанского 45а, 43а, 33-45, Раздольная, Раздольный переулок, Кольцевая, 1-2-я Огородная

С 18 по 22 января с 9-00 до 16-00:

3-й Моковский переулок 13-27, 2-30, Тракторная, 1-3-е Малиновые переулки, Литовская 57- 87В

С 18 по 22 января с 9-30 до 16-30:

2-я Степная, 1-6-е Степные переулки, 1-5-я Кислинская улицы, 2-й Кислинский переулок, Фабричная, Новая Фабричная, Новогаражная, Фабричный проезд, Фабричные переулки, Полянская, Гаражная, Аэроклубная, Броневая.

Телефон для справок: 32-32-15.


В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: 

С 18 по 22 января 

Добролюбова 18-22а, Александра Невского 23, 23а, 13, 13а, 6.

Телефон для справок: 32-40-89. 


В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ: 

С 18 по 22 января с 9-00 до 16-00: 

Борзеновская 2-34, 1-21 Б
Сушковская 1-51, 2-14
Водяная 1-15
Бочаровская 1-13 

Телефон для справок: 26-32-10.
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