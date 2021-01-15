Намечено проведение плановых работ в электросетях

На следующей неделе в Курске снова будут отключать электричество. Причина - проведение плановых работ в электросетях. В зону отключения попадут следующие улицы города:Ольшанского 45а, 43а, 33-45, Раздольная, Раздольный переулок, Кольцевая, 1-2-я Огородная3-й Моковский переулок 13-27, 2-30, Тракторная, 1-3-е Малиновые переулки, Литовская 57- 87В2-я Степная, 1-6-е Степные переулки, 1-5-я Кислинская улицы, 2-й Кислинский переулок, Фабричная, Новая Фабричная, Новогаражная, Фабричный проезд, Фабричные переулки, Полянская, Гаражная, Аэроклубная, Броневая.Добролюбова 18-22а, Александра Невского 23, 23а, 13, 13а, 6.Борзеновская 2-34, 1-21 БСушковская 1-51, 2-14Водяная 1-15Бочаровская 1-13