На выходных в Курской области прогнозируют до 29ºС мороза

Пройдет небольшой снег

Региональное МЧС распространило штормовое предупреждение. С 16 по 21 января в Курской области ожидаются аномальные морозы: среднесуточная температура воздуха составит 16-20ºС мороза, что ниже климатической нормы на 7-12ºС.На грядущие выходные прогноз синоптиков таков: 16 января будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег.Ночью по области похолодает до 10-15ºС мороза, местами до -20ºС. Днем ожидается от 10ºС до 15ºС мороза. В Курске обещают примерно те же температуры: 13-15ºС мороза ночью и 12-14ºС днем.В ночь на воскресенье мороз усилится: термометры покажут уже до 17-22ºС ниже нулевой отметки, а при прояснениях и до -27ºС. Днем синоптики прогнозируют от 14ºС до 19ºС ниже ноля.Далее морозы бцудут крепчать еще больше. В ночь на понедельник, 18 января ожидается от -19ºС до -24ºС, а при прояснениях и вовсе до -29ºС.