На выходных в Курской области прогнозируют до 29ºС мороза
Пройдет небольшой снег
На грядущие выходные прогноз синоптиков таков: 16 января будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег.
Ночью по области похолодает до 10-15ºС мороза, местами до -20ºС. Днем ожидается от 10ºС до 15ºС мороза. В Курске обещают примерно те же температуры: 13-15ºС мороза ночью и 12-14ºС днем.
В ночь на воскресенье мороз усилится: термометры покажут уже до 17-22ºС ниже нулевой отметки, а при прояснениях и до -27ºС. Днем синоптики прогнозируют от 14ºС до 19ºС ниже ноля.
Далее морозы бцудут крепчать еще больше. В ночь на понедельник, 18 января ожидается от -19ºС до -24ºС, а при прояснениях и вовсе до -29ºС.