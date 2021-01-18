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В Курской области открыли дополнительную горячую линию по вопросам льготного лекарственного обеспечения

Комздрав усилит контроль за выпиской рецептов врачами поликлиник
В Курской области открыли дополнительную горячую линию по вопросам льготного лекарственного обеспечения

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В Курской области открыли дополнительную горячую линию по вопросам льготного лекарственного обеспечения. По телефону 50-60-50 звонки принимают без выходных с 8 утра до 8 вечера.

Работу call-центра обеспечивают шесть сотрудников. Куряне смогут узнать, где и в какой аптеке есть необходимый препарат, или уточнить сроки его поступления.

Также продолжит работу горячая линия по вопросам лекарственного обеспечения и льготных лекарств в областном комитете здравоохранения. Люди могут обращаться по телефону 8 (4712) 58-67-19. Линия действует по будням с 9 утра до 6 вечера (перерыв с 13 до 14 часов).

В этом году на льготное финансовое обеспечение выделено более миллиарда рублей - это средства и федерального, и регионального бюджетов.

Задержки с обеспечением граждан льготными лекарствами в комитете здравоохранения связывают с несвоевременной отгрузкой фирмами-поставщиками уже закупленных комитетом препаратов, что связано с эпидемиологической обстановкой в стране. При этом штрафные санкции к поставщикам, отгружающим лекарства, сейчас отменены - также по причине пандемии.

Отмечается также, что комитет здравоохранения усилит контроль за выпиской рецептов врачами поликлиник. Ведь, назначая льготные препараты, они должны владеть всей информацией об их наличии на складе и при необходимости сразу подбирать препараты аналогичной фармацевтической группы. Они обязательно должны быть ознакомлены с заявками, поданными поликлиникой для проведения закупок.

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