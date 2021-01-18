При курском дептрансе создадут общественный совет

Общественный транспорт, по словам мэра, должен быть в приоритете

Транспортную систему в Курске пора менять, признал мэр на встрече местных властей с общественниками и перевозчиками. Он отметил, что общественный транспорт должен быть в приоритете и поручил создать при городском дептрансе общественный совет. С таким предложением на днях инициативная группа горожан обратилась в открытом письме к губернатору.

По словам градоначальника, на первом месте удобство пешеходов, на втором – велосипедистов, третье – это хороший общественный транспорт, четвертое – личный автотранспорт.

Чтобы решить проблемы с транспортными развязками и приглашены столичные эксперты. К ноябрю должны пройти общественные обсуждения предложенных ими вариантов.