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Лента новостей / В регионе

При курском дептрансе создадут общественный совет

Общественный транспорт, по словам мэра,  должен быть в приоритете 

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Транспортную систему в Курске пора менять, признал мэр на встрече местных властей с общественниками и перевозчиками. Он отметил, что общественный транспорт должен быть в приоритете и поручил создать при городском дептрансе общественный совет. С таким предложением на днях инициативная группа горожан обратилась в открытом письме к губернатору. 
По словам градоначальника, на первом месте удобство пешеходов, на втором – велосипедистов, третье – это хороший общественный транспорт, четвертое – личный автотранспорт. 
Чтобы решить проблемы с транспортными развязками и приглашены столичные эксперты. К ноябрю должны пройти общественные обсуждения предложенных ими вариантов.
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