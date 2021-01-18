Роспотребнадзор рекомендует курянам воздержаться от крещенских купаний

Количество купелей в Курской области могут сократить

В связи с эпидемиологической ситуацией в Курской области и прогнозируемым похолоданием до 20 градусов мороза Роспотребнадзор рекомендует курянам воздержаться от традиционных крещенских купаний.





Специалисты предупреждают, что погружаться в купель с ледяной водой категорически запрещено людям, переболевшим коронавирусом или пневмонией (при остаточных явлениях воспалительных процессов можно усугубить свое состояние), а также тем, кто сделал прививку от COVI-19 и имеющим заболевания сердечно-сосудистой системы. Кроме того, для неподготовленных людей купание в ледяной воде может закончиться переохлаждением, а оно приводит к стрессу для организма и снижению его защитных функций.





Курянам также рекомендуют избегать мест массового скопления людей, воздержаться от длительного ношения защитных масок на морозе и ни в коем случае не злоупотреблять спиртным.





По рекомендации регионального Роспотребнадзора в рамках соблюдения санитарно-эпидемиологических норм вблизи купелей в этом году палаток с горячим чаем не будет. Кроме того, главам муниципальных образований предложено сократить количество купелей. Напомним, ранее власти сообщили о подготовке 45 купелей в регионе.