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Лента новостей / В регионе

Роспотребнадзор рекомендует курянам воздержаться от крещенских купаний

Количество купелей в Курской области могут сократить

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В связи с эпидемиологической ситуацией в Курской области и прогнозируемым похолоданием до 20 градусов мороза Роспотребнадзор рекомендует курянам воздержаться от традиционных крещенских купаний. 

Специалисты предупреждают, что погружаться в купель с ледяной водой категорически запрещено людям, переболевшим коронавирусом или пневмонией (при остаточных явлениях воспалительных процессов можно усугубить свое состояние), а также тем, кто сделал прививку от COVI-19 и имеющим заболевания сердечно-сосудистой системы. Кроме того, для неподготовленных людей купание в ледяной воде может закончиться переохлаждением, а оно приводит к стрессу для организма и снижению его защитных функций.

Курянам также рекомендуют избегать мест массового скопления людей, воздержаться от длительного ношения защитных масок на морозе и ни в коем случае не злоупотреблять спиртным. 

По рекомендации регионального Роспотребнадзора в рамках соблюдения санитарно-эпидемиологических норм вблизи купелей в этом году палаток с горячим чаем не будет. Кроме того, главам муниципальных образований предложено сократить количество купелей. Напомним, ранее власти сообщили о подготовке 45 купелей в регионе.
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