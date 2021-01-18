На вакцинацию можно будет записаться через портал госуслуг и поликлинику

До конца недели количество пунктов вакцинации от COVID-19 в Курской области увеличат до 28. Сейчас их 20. Сейчас в регионе продолжают прививать курян из групп риска: медработников, педагогов, сотрудников социальной сферы, спортивных организаций, МФЦ и маломобильных граждан. Начали вакцинацию журналистов.Масштабная вакцинация населения начнётся с поставки 50 тысяч доз в ближайшее время. Минздрав поставил задачу привить не менее 60% населения. На портале госуслуг вскоре станет доступна опция, позволяющая всем совершеннолетним гражданам заявиться на вакцинацию. Также можно будет записаться и через поликлинику. В первую очередь будут прививать тех, кто состоит на диспансерном учете с хроническими заболеваниями, пациентов 60 лет и старше. Прививочные пункты будут работать во всех поликлиниках, в том числе и в районах региона. В отдаленные населенные пункты будут выезжать мобильные бригады. Отмечается, что вакцинация бесплатная и добровольная.Специалисты заверяют, что вакцина «Спутник V» безопасна. Она разработана на основе аденовируса, на который подсажены белки коронавируса. Это не сам вирус – вызывать заболевание сам по себе препарат не может, но людям с хроническими заболеваниями любую прививку нужно ставить с осторожностью. Необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, заболевание не должно быть в стадии обострения. Не рекомендуется перед вакцинацией принимать никакие препараты, сдерживающие иммунный ответ, в частности, антигистаминные.