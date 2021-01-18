ТАКТ». Глава Курска поспешил дать объяснения случившемуся. С его слов, для перевозчиков это вынужденная мера, поскольку имевшаяся цена не позволяла осуществлять обслуживание транспортных средств и окупать все, сопряженные с работой на маршрутах, затраты. Он также отметил, что низкая стоимость проезда привела к снижению зарплат водителей, многие из которых, в свою очередь, не имея финансовой заинтересованности, перестали выходить на маршруты по вечерам. Кроме того, по словам Виктора Карамышева, существовавшая тарификация поездок в городском транспорте не позволяла индивидуальным предпринимателям брать в лизинг новые автобусы. После повышения стоимости проезда ситуация с городским транспортом должна незначительно улучшиться, осторожно отметил глава Курска. Однако существенных улучшений ждать курянам не стоит, поскольку новых единиц транспорта пока нет, маршрутная сеть также требует корректировки. Первый заместитель губернатора Станислав Набоко добавил, что для обновления подвижного состава и приобретения автобусов большой вместимости Курская область может воспользоваться средствами, предусмотренными нацпроектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Но для этого необходимо утвердить новую схему городских маршрутов. Этот год должен стать переходным в этой работе.На сегодняшнем оперативном совещании губернатор Роман Старовойт вернулся к теме подорожания проезда в городском транспорте областного центра, передает телеканал «
Курские власти объяснили повышение стоимости проезда в маршрутках
Для перевозчиков это вынужденная мера