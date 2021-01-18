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По расчетам столичных экспертов, на реконструкцию трамвайной сети в Курске необходимо 8 млрд рублей

Это больше, чем весь дорожный фонд региона
По расчетам столичных экспертов, на реконструкцию трамвайной сети в Курске необходимо 8 млрд рублей

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По расчетам столичных экспертов, на реконструкцию трамвайной сети в Курске необходимо 8 млрд рублей. Наболевший вопрос сегодня подняли на планерке в Доме Советов. Как отметил Роман Старовойт, дорожный фонд в регионе - 7 млрд 300 млн рублей. То есть, чтобы реконструировать трамвайную сеть, нужно все эти деньги направить на трамвай. 

«Прекратить стройку, ремонт и содержание дорог, взять кредит в банке на 700 млн, ежегодно финансировать на содержание трамвайной сети еще 500 млн. Если куряне проголосуют за такое решение, так и сделаем», - сказал губернатор.

При этом он отметил, что на самом деле надо максимально широко обсудить проблему: какой маршрут сохранять, а какие - нет. Обсуждения же должны пройти максимально широко, а не «повисеть где-то в интернете».
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