По расчетам столичных экспертов, на реконструкцию трамвайной сети в Курске необходимо 8 млрд рублей
Это больше, чем весь дорожный фонд региона
«Прекратить стройку, ремонт и содержание дорог, взять кредит в банке на 700 млн, ежегодно финансировать на содержание трамвайной сети еще 500 млн. Если куряне проголосуют за такое решение, так и сделаем», - сказал губернатор.
При этом он отметил, что на самом деле надо максимально широко обсудить проблему: какой маршрут сохранять, а какие - нет. Обсуждения же должны пройти максимально широко, а не «повисеть где-то в интернете».