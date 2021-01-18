В Курске двое детей попали на больничную койку после катания на «ватрушках»
Причем одна девочка получила перелом позвоночника
Спасатели предупреждают: при спуске с горы тюбинг развивает большую скорость и становится неуправляемым, что повышает риск столкновения с препятствием. Кроме того, из-за пружинистой конструкции, при наезде даже на небольшую кочку тюбинг «подпрыгивает», что чревато травмами позвоночника вплоть до переломов.
Вот какие советы дают в МЧС, чтобы катание на «ватрушке» не привело к печальным последствиям:
- Снежный склон должен быть пологим, без резких поворотов, деревьев, камней и иных препятствий, его угол должен составлять максимум 20 градусов.
- Трасса должна иметь возможность длительного торможения в конце спуска. Также необходимо соблюдать очерёдность и дистанцию, если на трассе несколько человек.
- Нельзя кататься на тюбинге стоя, лёжа, пытаться выпрыгнуть из тюба во время движения и разбегаться перед спуском.
- Очень опасно привязывать «ватрушки» к автомобилям, снегоходам и другим транспортным средствам, садиться на «ватрушку» вдвоем или скреплять их «паровозиком.
В ведомстве напоминают родителям: ледянкой ребёнок может научиться управлять в 3 года, санками — с 4-х лет, «ватрушкой» — с 6-ти.