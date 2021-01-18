В Курске двое детей попали на больничную койку после катания на «ватрушках»

Причем одна девочка получила перелом позвоночника

Катание на «ватрушках» с горок в прошедшие выходные обернулось для некоторых курян травмами – три человека угодили на больничную койку, это женщина и двое детей. Причем одна девочка - 10-летняя школьница - госпитализирована с переломом позвоночника, уточняет региональный Центр медицины катастроф.Спасатели предупреждают: при спуске с горы тюбинг развивает большую скорость и становится неуправляемым, что повышает риск столкновения с препятствием. Кроме того, из-за пружинистой конструкции, при наезде даже на небольшую кочку тюбинг «подпрыгивает», что чревато травмами позвоночника вплоть до переломов.Вот какие советы дают в МЧС, чтобы катание на «ватрушке» не привело к печальным последствиям:- Снежный склон должен быть пологим, без резких поворотов, деревьев, камней и иных препятствий, его угол должен составлять максимум 20 градусов.- Трасса должна иметь возможность длительного торможения в конце спуска. Также необходимо соблюдать очерёдность и дистанцию, если на трассе несколько человек.- Нельзя кататься на тюбинге стоя, лёжа, пытаться выпрыгнуть из тюба во время движения и разбегаться перед спуском.- Очень опасно привязывать «ватрушки» к автомобилям, снегоходам и другим транспортным средствам, садиться на «ватрушку» вдвоем или скреплять их «паровозиком.В ведомстве напоминают родителям: ледянкой ребёнок может научиться управлять в 3 года, санками — с 4-х лет, «ватрушкой» — с 6-ти.