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Лента новостей / В регионе

Курян предупреждают об аномальных морозах на Крещение

А после синоптики прогнозируют существенное потепление - до 4ºС и... дожди
Курян предупреждают об аномальных морозах на Крещение

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В Курской области еще несколько дней продержится аномально холодная погода, предупреждает региональное МЧС, ссылаясь на прогноз Курского Гидрометцентра. Завтра в течение дня, по данным синоптиков, будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3-8 м/с. 

Температура воздуха ночью опустится до 21ºС-26ºС, днем ожидается от 13ºС до 18ºС мороза. 

Примерно те же температуры продержатся в регионе в ближайшие три дня, а после синоптики прогнозируют существенное потепление - до 2ºС - 4ºС выше нулевой отметки и... дожди.

Как отмечают спасатели, любой человек зимой может получить переохлаждение, причины которого имеют различную природу. Не обязательно температура тела должна понизиться до 0°C, человек может погибнуть даже, если его температура понизится до 17-25°C. При таких низких температурах может наступить смерть от переохлаждения, поэтому курян просят соблюдать меры безопасности, находясь на улице.

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