Курян предупреждают об аномальных морозах на Крещение
А после синоптики прогнозируют существенное потепление - до 4ºС и... дожди
Температура воздуха ночью опустится до 21ºС-26ºС, днем ожидается от 13ºС до 18ºС мороза.
Примерно те же температуры продержатся в регионе в ближайшие три дня, а после синоптики прогнозируют существенное потепление - до 2ºС - 4ºС выше нулевой отметки и... дожди.
Как отмечают спасатели, любой человек зимой может получить переохлаждение, причины которого имеют различную природу. Не обязательно температура тела должна понизиться до 0°C, человек может погибнуть даже, если его температура понизится до 17-25°C. При таких низких температурах может наступить смерть от переохлаждения, поэтому курян просят соблюдать меры безопасности, находясь на улице.