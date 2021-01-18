В Курской области прокуратура заставила чиновников поставить в очередь на жилье женщину с шестью детьми
Многодетная семья проживает в квартире площадью 40 квадратных метров и нуждается в улучшении жилищных условий
В результате многодетная семья, находящаяся в трудном материальном положении, не смогла реализовать свое право на обращение по вопросу постановки на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, отмечают в региональной прокуратуре.
Прокурор внес главе районной администрации представление, в котором потребовал безотлагательно устранить выявленные нарушения. Отмечается, что результаты рассмотрения акта реагирования и фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры Суджанского района.