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В Курской области прокуратура заставила чиновников поставить в очередь на жилье женщину с шестью детьми

Многодетная семья проживает в квартире площадью 40 квадратных метров и нуждается в улучшении жилищных условий
В Курской области прокуратура заставила чиновников поставить в очередь на жилье женщину с шестью детьми

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В Курской области прокуратура заставила чиновников поставить в очередь на жилье женщину с шестью детьми. Многодетная мать обратилась в администрацию Суджанского района по вопросу постановки на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении. Семья проживает в квартире площадью 40 квадратных метров и нуждается в улучшении жилищных условий. Однако чиновники, нарушив положения административного регламента, необоснованно потребовали от женщины предоставления ряда документов, при этом для получения одного из них требовалась оплата.

В результате многодетная семья, находящаяся в трудном материальном положении, не смогла реализовать свое право на обращение по вопросу постановки на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, отмечают в региональной прокуратуре. 

Прокурор внес главе районной администрации представление, в котором потребовал безотлагательно устранить выявленные нарушения. Отмечается, что результаты рассмотрения акта реагирования и фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры Суджанского района.


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