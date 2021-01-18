В Курской области сократили количество мест для крещенских купаний
Оперативные группы будут дежурить у купелей и следить за тем, чтобы там не находилось одновременно более одного человека
Оперативные группы будут дежурить у купелей и следить за тем, чтобы в купели не находилось одновременно более одного человека, а также не допускать пребывания курян в состоянии алкогольного опьянения.
Несанкционированные места купания будут выявлять инспекторские составы ГИМС, УМВД, Росгвардии, органов местного самоуправления и общественных организаций.
Также, как сообщает региональное МЧС, на контроль взяты 69 храмов, где будут проходить праздничные богослужения и мероприятия с массовым пребыванием людей. В них будут дежурить сотрудники Главного управления спасательного ведомства региона.
По прогнозу Курского гидрометцентра грядущей ночью температура воздуха будет понижаться местами до 29 градусов мороза. Кроме того, эпидобстановка не располагает к традиционному омовению в купелях. Медики не рекомендуют совершать этот обряд при наличии хронических заболеваний, переболевшим коронавирусом и привитым от него.