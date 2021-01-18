Курянин угнал ВАЗ, толкал его, когда закончился бензин, а потом бросил на дороге

А с двумя другими подельниками он воровал с дач новые металлические заборы

Трое курян 24-х, 26-ти и 30-ти лет, проживающих в одном микрорайоне Курска, воровали с дач металлические изделия и заборы. Ущерб от их действий составил порядка 70 тысяч рублей.Установлено четыре факта хищения, совершенных тремя фигурантами в группе. На двух дачах они сняли недавно установленные заборы. Вывозили похищенное на грузовом такси, которое нанимали специально, убеждая водителей, что занимаются ремонтом своих участков.Также в рамках расследования установлено, что один из членов "банды" украл автотехнику из машины в Железнодорожном округе. Магнитолу он успел продать через сайт бесплатных объявлений до того, как владелец обнаружил ее исчезновение. Кроме того молодой человек причастен и к угону автомобиля ВАЗ. Транспорт, не оборудованный сигнализацией, он вскрыл и даже проехал несколько кварталов до того, как закончился бензин. Несмотря на это, злоумышленник пытался толкать машину до предполагаемого места сбыта. Но не рассчитав силы, бросил автомобиль по дороге. Там ее в технически исправном состоянии обнаружили полицейские.Еще один участник этой криминальный группы является подозреваемым по делу о незаконном хранении наркотиков. У него изъяли порцию растительных наркотических веществ, которую, по его словам он спрятал для собственного употребления.Троих злоумышленников установили в результате оперативных мероприятий. Они сознались в совершенных преступлениях и сотрудничали со следствием. В рамках следствия удалось добиться возмещения ущерба потерпевшим.Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит суд. Фигурантов ждет наказание по совокупности совершенных преступлений.