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Проект о достижениях молодых курян получил 3-миллионный грант

Серия видеороликов «Успех возможен» расскажет о наших молодых земляках, достигших серьезных высот в учебной, культурной и общественной жизни
Проект о достижениях молодых курян получил 3-миллионный грант

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Проект первой в Курской области молодежной медиастудии «Проектные решения молодых» о достижениях молодых курян получил 3-миллионный грант. Его на первый в этом году конкурс Президентских грантов представила автономная некоммерческая организация «Центр социального дизайна».  

Авторы проекта планируют создавать и выпускать каждый месяц по 8 видеороликов и 2 передачи. Серия видеороликов «Успех возможен» расскажет о наших молодых земляках, достигших серьезных высот в учебной, культурной и общественной жизни. Первое же в области молодежное ток-шоу «Дискурс» позволит обсудить актуальные темы в молодежный среде.

Видео будут транслировать в соцсетях и на одном из местных телеканалов.
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