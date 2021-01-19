Проект о достижениях молодых курян получил 3-миллионный грант

Серия видеороликов «Успех возможен» расскажет о наших молодых земляках, достигших серьезных высот в учебной, культурной и общественной жизни

Проект первой в Курской области молодежной медиастудии «Проектные решения молодых» о достижениях молодых курян получил 3-миллионный грант. Его на первый в этом году конкурс Президентских грантов представила автономная некоммерческая организация «Центр социального дизайна».Авторы проекта планируют создавать и выпускать каждый месяц по 8 видеороликов и 2 передачи. Серия видеороликов «Успех возможен» расскажет о наших молодых земляках, достигших серьезных высот в учебной, культурной и общественной жизни. Первое же в области молодежное ток-шоу «Дискурс» позволит обсудить актуальные темы в молодежный среде.Видео будут транслировать в соцсетях и на одном из местных телеканалов.