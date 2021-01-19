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Суд дважды перенес заседание по делу о неуплате курским ЛЗВ 319 миллионов налогов

Очередная, третья по счету попытка рассмотреть дело должна состояться 8 февраля
Суд дважды перенес заседание по делу о неуплате курским ЛЗВ 319 миллионов налогов

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Промышленный райсуд Курска продолжает рассматривать дело о неуплате курским ЛЗВ  налогов. Предприятие скрыло от бюджета 319 миллионов по НДС. Главные фигуранты - владелец «Кристалл-Лефортово» Павел Сметана и экс-гендиректор «ликёрки» Николай Волокитин. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, прокуратура требует взыскать ущерб, но судебные заседания переносятся уже дважды. Оба раза по причине болезни подсудимых, сообщает 46ТВ.

Очередная, третья по счету попытка рассмотреть дело должна состояться 8 февраля. 

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