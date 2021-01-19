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В этом году в Курске сотрудники ГИБДД оштрафовали в 7 раз больше водителей, перевозящих детей без автокресел

С начала января выявлено более 20 нарушений правил перевозки детей
В этом году в Курске сотрудники ГИБДД оштрафовали в 7 раз больше водителей, перевозящих детей без автокресел

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С начала года сотрудники Госавтоинспекции выявили более 20 нарушений правил перевозки детей. Это в 7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Водители не использовали детские удерживающие устройства и подвергали жизнь и здоровье своих несовершеннолетних пассажиров опасности. На всех нарушителей составлены административные материалы.

Детские удерживающие устройства должны соответствовать весу и росту ребенка, использоваться в легковом автомобиле, либо кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности или детская удерживающая система ISOFIX. Их размещение в машине должно осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации.

Как пояснили сотрудники правового отделения курского УМВД России, за перевозку детей без автокресла предусмотрен административный штраф в размере 3 000 руб. (ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ; п. 22.9 ПДД РФ).

Водителям разъяснили, что в соответствии с законом перевозка несовершеннолетних запрещена:

1) в возрасте младше 7 лет без детского автокресла;

2) в возрасте от 7 до 11 лет (включительно):

- без детского автокресла на переднем сиденье легкового автомобиля;
- без детского автокресла или ремней безопасности.
 
По статистике автокресла снижают детскую смертность в ДТП более чем вдвое. Риск получить травму в аварии для юных пассажиров уменьшается почти на 70 %. Руководство курской полиции уверено, что именно эти факты, а не штрафные санкции станут мотивировать водителей не нарушать правила дорожного движения.
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