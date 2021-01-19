В этом году в Курске сотрудники ГИБДД оштрафовали в 7 раз больше водителей, перевозящих детей без автокресел
С начала января выявлено более 20 нарушений правил перевозки детей
Детские удерживающие устройства должны соответствовать весу и росту ребенка, использоваться в легковом автомобиле, либо кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности или детская удерживающая система ISOFIX. Их размещение в машине должно осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации.
Как пояснили сотрудники правового отделения курского УМВД России, за перевозку детей без автокресла предусмотрен административный штраф в размере 3 000 руб. (ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ; п. 22.9 ПДД РФ).
Водителям разъяснили, что в соответствии с законом перевозка несовершеннолетних запрещена:
1) в возрасте младше 7 лет без детского автокресла;
2) в возрасте от 7 до 11 лет (включительно):
- без детского автокресла на переднем сиденье легкового автомобиля;
- без детского автокресла или ремней безопасности.
По статистике автокресла снижают детскую смертность в ДТП более чем вдвое. Риск получить травму в аварии для юных пассажиров уменьшается почти на 70 %. Руководство курской полиции уверено, что именно эти факты, а не штрафные санкции станут мотивировать водителей не нарушать правила дорожного движения.