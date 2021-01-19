В Курской области увеличился размер ежемесячной выплаты из маткапитала
Сегодня ежемесячную выплату из средств маткапитала получают 3805 курских семей
Первый выплатной период рассчитан до достижения ребенком возраста одного года. После этого нужно вновь подать заявление на назначение ежемесячной выплаты до достижения двух лет, затем – до трёх лет. После 3 лет выплата на ребенка не полагается.
В этом году в Курской области право на ежемесячную выплату будет иметь семья, в которой доход на каждого её члена, включая рожденного или усыновленного ребенка, составляет менее 22 412 рублей в месяц (в прошлом году эта величина равнялась 21 854 рублей в месяц).
В соответствии с федеральным законом ежемесячные выплаты из средств материнского капитала по 1 марта 2021 года продлеваются автоматически. То есть семьям, которые уже получают выплату и у которых выплатной период заканчивается 1 марта 2021 года, не нужно обращаться в пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы.
Отмечается, что сегодня ежемесячную выплату из средств маткапитала получают 3805 курских семей.