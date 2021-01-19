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Для курян оборудовали 5 лыжных трасс

Они подойдут как для начинающих лыжников, так и для профессионалов
Для курян оборудовали 5 лыжных трасс

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Они подойдут как для начинающих лыжников, так и для профессионалов, сообщает телеканал «ТАКТ». Основная спортивная лыжная трасса города находится в Урочище Солянка (Моква, поворот на лагеря). Это рельефная трасса с большим перепадом высот для классического и конькового хода.  На выбор есть несколько кругов дистанцией 1 км, 2,5км, 3 км и 5 км. Движение по трассе против часовой стрелки.

Для жителей проспектов Победы и Анатолия Дериглазова, района СХА и ЖД округа отлично подойдёт лыжно-велосипедная трасса Шуклинка. Находится она районе ТЦ «Метро». Данная локация подойдёт спортсменам и любителям как для классического так и для конькового хода. Движение по трассе по часовой стрелке.

Для жителей северного района создана временная лыжная трасса на Курском картодроме. Широкий равнинный круг длиной 1 км позволяет организовать комфортное катание как для спортсменов, так и для любителей. Движение по трассе против часовой стрелки.

Для жителей Сеймского округа подготовлена трасса в урочище Цветов лес. Лыжная трасса для конькового и классического хода. Круг - три километра. Рельеф - преимущественно равнина. Движение против часовой стрелки.

На Боевке подготовлен прогулочный равнинный километровый круг. Подойдёт для конькового и классического хода.

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