ТАКТ». Основная спортивная лыжная трасса города находится в Урочище Солянка (Моква, поворот на лагеря). Это рельефная трасса с большим перепадом высот для классического и конькового хода. На выбор есть несколько кругов дистанцией 1 км, 2,5км, 3 км и 5 км. Движение по трассе против часовой стрелки.Они подойдут как для начинающих лыжников, так и для профессионалов, сообщает телеканал «
Для жителей проспектов Победы и Анатолия Дериглазова, района СХА и ЖД округа отлично подойдёт лыжно-велосипедная трасса Шуклинка. Находится она районе ТЦ «Метро». Данная локация подойдёт спортсменам и любителям как для классического так и для конькового хода. Движение по трассе по часовой стрелке.
Для жителей северного района создана временная лыжная трасса на Курском картодроме. Широкий равнинный круг длиной 1 км позволяет организовать комфортное катание как для спортсменов, так и для любителей. Движение по трассе против часовой стрелки.
Для жителей Сеймского округа подготовлена трасса в урочище Цветов лес. Лыжная трасса для конькового и классического хода. Круг - три километра. Рельеф - преимущественно равнина. Движение против часовой стрелки.
На Боевке подготовлен прогулочный равнинный километровый круг. Подойдёт для конькового и классического хода.
Для курян оборудовали 5 лыжных трасс
Они подойдут как для начинающих лыжников, так и для профессионалов