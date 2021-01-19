петиция, адресованная курскому губернатору, с требованием отставки его заместителя Андрея Белостоцкого. Автор - некто Александр Холодный - утверждает что «Белостоцкий за восемь месяцев работы развалил здравоохранение региона. В медицинских учреждениях Курской области постоянно вспыхивают скандалы! Лекарств в аптеках нет! Врачи из государственных больниц бегут, потому что бесконечная чехарда при разрешении кадровых вопросов в здравоохранении доводит специалистов до отчаяния! В ковидных отделениях творится бардак!». Это вкратце.На портале Chang.org появилась
Надо сказать, что куряне не охотно голосуют за отставку чиновника. Петиция появилась утром, на данный момент ее подписали меньше 50-ти человек.
Курянин создал петицию с требованием отставки заместителя курского губернатора Андрея Белостоцкого
Но народ не торопится ее подписывать