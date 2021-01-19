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Лента новостей / В регионе

Курянин создал петицию с требованием отставки заместителя курского губернатора Андрея Белостоцкого

Но народ не торопится ее подписывать

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На портале Chang.org появилась петиция, адресованная курскому губернатору, с требованием отставки его заместителя Андрея Белостоцкого. Автор - некто Александр Холодный - утверждает что «Белостоцкий за восемь месяцев работы развалил здравоохранение региона. В медицинских учреждениях Курской области постоянно вспыхивают скандалы! Лекарств в аптеках нет! Врачи из государственных больниц бегут, потому что бесконечная чехарда при разрешении кадровых вопросов в здравоохранении доводит специалистов до отчаяния! В ковидных отделениях творится бардак!». Это вкратце. 

Надо сказать, что куряне не охотно голосуют за отставку чиновника. Петиция появилась утром, на данный момент ее подписали меньше 50-ти человек.  

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