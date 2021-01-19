52-летняя сотрудница поныровской райбольницы работала с ковидными пациентами и заболела сама

Курской санитарке, заразившейся коронавирусом, суд отказал в коронавирусных выплатах. 52-летняя сотрудница поныровской райбольницы работала с ковидными пациентами и заболела сама. Стимулирующих выплат ей пришлось добиваться через суд. Женщина потребовала выплатить ей 150 тысяч рублей стимулирующих, 68 тысяч 811 рублей единовременной страховой выплаты и 200 тысяч в качестве компенсации морального вреда.Поныровский районный суд в иске селянке отказал, причем полностью.Отмечается, что в окончательной форме решение будет принято 25 января.