На «Трудовых резервах» начал работать восстановительный центр для спортсменов сборных команд Курской области
Попасть сюда можно будет по заявкам от тренеров через Центр спортивной подготовки
Оборудование приобрели в конце прошлого года. Покупку обошлась региональному бюджету в 1,2 млн рублей. Новая техника позволяет определять состояние и возможности организма, прогнозировать спортивные результаты, а также устранять негативные последствия интенсивных тренировок. Для этого в центре есть перкуссионный и пневмомассажер, аппарат «Варикард».
Восстановительный центр Курской области будет принимать сильнейших спортсменов региона – членов сборных команд Курской области и сборных команд страны. Попасть сюда можно будет по заявкам от тренеров через Центр спортивной подготовки.