На «Трудовых резервах» начал работать восстановительный центр для спортсменов сборных команд Курской области

Попасть сюда можно будет по заявкам от тренеров через Центр спортивной подготовки

В Курске на Северной трибуне «Трудовых резервов» начал работать восстановительный центр для спортсменов сборных команд региона.Оборудование приобрели в конце прошлого года. Покупку обошлась региональному бюджету в 1,2 млн рублей. Новая техника позволяет определять состояние и возможности организма, прогнозировать спортивные результаты, а также устранять негативные последствия интенсивных тренировок. Для этого в центре есть перкуссионный и пневмомассажер, аппарат «Варикард».Восстановительный центр Курской области будет принимать сильнейших спортсменов региона – членов сборных команд Курской области и сборных команд страны. Попасть сюда можно будет по заявкам от тренеров через Центр спортивной подготовки.