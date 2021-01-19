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Лента новостей / Спорт

На «Трудовых резервах» начал работать восстановительный центр для спортсменов сборных команд Курской области

Попасть сюда можно будет по заявкам от тренеров через Центр спортивной подготовки

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В Курске на Северной трибуне «Трудовых резервов» начал работать восстановительный центр для спортсменов сборных команд региона.  

Оборудование приобрели в конце прошлого года. Покупку обошлась региональному бюджету в 1,2 млн рублей. Новая техника позволяет определять состояние и возможности организма, прогнозировать спортивные результаты, а также устранять негативные последствия интенсивных тренировок. Для этого в центре есть перкуссионный и пневмомассажер, аппарат «Варикард». 

Восстановительный центр Курской области будет принимать сильнейших спортсменов региона – членов сборных команд Курской области и сборных команд страны. Попасть сюда можно будет по заявкам от тренеров через Центр спортивной подготовки.
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