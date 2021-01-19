  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области начинает действовать региональный проект по созданию благоприятных условий для самозанятых

Это информационно-консультационные и образовательные услуги, финансовая поддержка
В Курской области начинает действовать региональный проект по созданию благоприятных условий для самозанятых

Читайте также

В Курской области начинает действовать региональный проект по созданию благоприятных условий для самозанятых. Речь идёт об информационно-консультационных и образовательных услугах в разных форматах. Самозанятые куряне уже сейчас могут получить финансовую поддержку в виде льготных кредитов. Кроме того, разрабатываются меры имущественной поддержки для этой категории, пояснил председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Михаил Аксенов.

Получить льготный кредит можно на базе центра «Мой бизнес». Для развития своей деятельности применяющие НПД куряне могут взять займы на сумму от 50 до 500 тысяч рублей при ставке от 4,25 до 10,63% годовых на срок до 2 лет. Отмечается, что для этого нужно быть зарегистрированным в качестве самозанятого не менее 3 месяцев.

За прошлый год почти 5 тысяч курян стали самозанятыми.



На фото: Наталья Жлуднева и Елена Занько - самозанятые, основательницы витражной мастерской «Витралия»

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курским охотникам запретили добычу зайцев

Баскетболистки курского "Динамо" обыграли оренбургскую "Надежду" в матче Евролиги

На «Трудовых резервах» начал работать восстановительный центр для спортсменов сборных команд Курской области

Грядущая ночь обещает стать самой холодной за последнее время - до 30°С мороза

Курской санитарке, заразившейся коронавирусом, суд отказал в коронавирусных выплатах

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске