Это информационно-консультационные и образовательные услуги, финансовая поддержка

В Курской области начинает действовать региональный проект по созданию благоприятных условий для самозанятых. Речь идёт об информационно-консультационных и образовательных услугах в разных форматах. Самозанятые куряне уже сейчас могут получить финансовую поддержку в виде льготных кредитов. Кроме того, разрабатываются меры имущественной поддержки для этой категории, пояснил председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Михаил Аксенов.Получить льготный кредит можно на базе центра «Мой бизнес». Для развития своей деятельности применяющие НПД куряне могут взять займы на сумму от 50 до 500 тысяч рублей при ставке от 4,25 до 10,63% годовых на срок до 2 лет. Отмечается, что для этого нужно быть зарегистрированным в качестве самозанятого не менее 3 месяцев.За прошлый год почти 5 тысяч курян стали самозанятыми.На фото: Наталья Жлуднева и Елена Занько - самозанятые, основательницы витражной мастерской «Витралия»