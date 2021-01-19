Баскетболистки курского "Динамо" обыграли оренбургскую "Надежду" в матче Евролиги

Встреча группы А завершилась со счетом 86:62 в пользу курской команды

Баскетболистки курского "Динамо" одержали победу над оренбургской "Надеждой" в матче группового этапа Евролиги.

Встреча группы А завершилась со счетом 86:62 в пользу "Динамо". Таким образом взят реванш за поражение в первом круге. Тогда игра закончилась со счетом 74:77.





В составе победительниц самой результативной стала Арике Огунбовале 23 очка, 15 баллов принесла команде Раиса Мусина, по 12 очков заработали Алекс Бентли и Жосселина Майга.





Матчи группы А проходят в испанской Саламанке в связи с эпидемиологической ситуацией в Европе. В следующей игре курское "Динамо" встретится с турецким "Измитом", встреча пройдет 21 января.