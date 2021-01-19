  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Спорт

Баскетболистки курского "Динамо" обыграли оренбургскую "Надежду" в матче Евролиги

Встреча группы А завершилась со счетом 86:62 в пользу курской команды

Читайте также

Баскетболистки курского "Динамо" одержали победу над оренбургской "Надеждой" в матче группового этапа Евролиги.
Встреча группы А завершилась со счетом 86:62 в пользу "Динамо". Таким образом взят реванш за поражение в первом круге. Тогда игра закончилась со счетом 74:77.

В составе победительниц самой результативной стала Арике Огунбовале 23 очка, 15 баллов принесла команде Раиса Мусина, по 12 очков заработали Алекс Бентли и Жосселина Майга. 

Матчи группы А проходят в испанской Саламанке в связи с эпидемиологической ситуацией в Европе. В следующей игре курское "Динамо" встретится с турецким "Измитом", встреча пройдет 21 января.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курским охотникам запретили добычу зайцев

В Курской области начинает действовать региональный проект по созданию благоприятных условий для самозанятых

На «Трудовых резервах» начал работать восстановительный центр для спортсменов сборных команд Курской области

Грядущая ночь обещает стать самой холодной за последнее время - до 30°С мороза

Курской санитарке, заразившейся коронавирусом, суд отказал в коронавирусных выплатах

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске