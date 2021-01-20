  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске самыми необычными именами в прошлом году стали Добрыня, Зигмунд, Виена и Ясна

А самыми популярными - Артём, Александр, Мария и Анна
В Курске самыми необычными именами в прошлом году стали Добрыня, Зигмунд, Виена и Ясна

Читайте также

В управлении ЗАГС администрации Центрального округа подвели итоги 2020 года. В прошлом году зарегистрировано 11268 актов гражданского состояния, в том числе 2255 актов о рождении.

За год в Центральном округе родилось 1180 мальчиков и 1075 девочек, 50 двойняшек и 3 тройни.

Среди самых необычных имен для мальчиков куряне выбрали такие как Добрыня, Зигмунд, Климент, Ратмир и Яромир. Самые необычные имена девочек - Алека, Вивея, Виена, Ингрид, Леона, Яромира и Ясна. Пользуются сейчас популярностью и такие имена, как Платон, Савва, Савелий, Трофим, Агата, Анисия, Варвара, Иулия, Пелагея, Таисия.

Самыми же распространенными именами для мальчиков в прошлом году стали Артём, Александр, Даниил, Матвей и Тимофей, а для девочек - Мария, Анна, София, Анастасия и Алиса.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

«Квадра» проверит состояние курских трубопроводов с помощью красителя

В Курской области стартовала запись населения на вакцинацию от коронавируса

Курские легкоалтеты завоевали 9 золотых медалей на чемпионате ЦФО

Курянин отдал больше 6 тысяч рублей за несуществующие сигареты

Куряне не могут добиться от управляющей компании выполнения обязанностей

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске