В Курске самыми необычными именами в прошлом году стали Добрыня, Зигмунд, Виена и Ясна

А самыми популярными - Артём, Александр, Мария и Анна

В управлении ЗАГС администрации Центрального округа подвели итоги 2020 года. В прошлом году зарегистрировано 11268 актов гражданского состояния, в том числе 2255 актов о рождении.За год в Центральном округе родилось 1180 мальчиков и 1075 девочек, 50 двойняшек и 3 тройни.Среди самых необычных имен для мальчиков куряне выбрали такие как Добрыня, Зигмунд, Климент, Ратмир и Яромир. Самые необычные имена девочек - Алека, Вивея, Виена, Ингрид, Леона, Яромира и Ясна. Пользуются сейчас популярностью и такие имена, как Платон, Савва, Савелий, Трофим, Агата, Анисия, Варвара, Иулия, Пелагея, Таисия.Самыми же распространенными именами для мальчиков в прошлом году стали Артём, Александр, Даниил, Матвей и Тимофей, а для девочек - Мария, Анна, София, Анастасия и Алиса.